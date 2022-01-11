О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на повышение зарплат членов правительства, главам регионов и депутатов.
В регионе
11 января 2022 г. 11:15
В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на повышение зарплат членов правительства, главам регионов и депутатов.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании Мажилиса во вторник.

Токаев также напомнил, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года.

По его словам, их зарплаты справедливы. "Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана после прошедших в стране акций протеста предложил ряд мер по реформированию силовых структур. Он высказался за увеличение численности спецназа МВД и национальной гвардии.

Кроме того, во вторник Токаев назначил премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова, который до отставки правительства 5 января занимал должность первого заместителя премьер-министра страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan announces five-year moratorium on increasing salaries to gov't members

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi