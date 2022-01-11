В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на повышение зарплат членов правительства, главам регионов и депутатов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на повышение зарплат членов правительства, главам регионов и депутатов.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании Мажилиса во вторник.

Токаев также напомнил, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года.

По его словам, их зарплаты справедливы. "Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана после прошедших в стране акций протеста предложил ряд мер по реформированию силовых структур. Он высказался за увеличение численности спецназа МВД и национальной гвардии.

Кроме того, во вторник Токаев назначил премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова, который до отставки правительства 5 января занимал должность первого заместителя премьер-министра страны.