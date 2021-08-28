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В Казахстане объявлен национальный траур

В Казахстане объявлен национальный траур Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов на юге страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В регионе
28 августа 2021 г. 09:32
В Казахстане объявлен национальный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим при взрывах боеприпасов на юге страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов.

В министерстве обороны Казахатана не исключили версию поджога на складе с боеприпасами.

В результате ЧП в воинской части в Казахстане погибли 12 человек.

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