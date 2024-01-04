В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов

Прекращение с января показа в Казахстане российских телеканалов, среди которых "Первый канал", связано с экономическими причинами, договор на 2024 год не был заключен из-за задолженности местного оператора.

Прекращение с января показа в Казахстане российских телеканалов, среди которых "Первый канал", связано с экономическими причинами, договор на 2024 год не был заключен из-за задолженности местного оператора.

Как передает Report , об этом сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.

"Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина - это задолженность оператора перед правообладателем", - приводит слова Калашниковой казахстанское издание "Власть".

"В связи с этим мы были вынуждены отключить [трансляцию телеканалов], - сказала Калашникова. - Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали об этом на протяжении года".

Ранее оператор TVCOM - партнер национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" - сообщил, что исключил с января из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ несколько российских телеканалов "в рамках снижения количества каналов с информационной повесткой".

Оператор указал, что по решению руководства компания будет постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом.