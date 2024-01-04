О нас

В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов

В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов Прекращение с января показа в Казахстане российских телеканалов, среди которых "Первый канал", связано с экономическими причинами, договор на 2024 год не был заключен из-за задолженности местного оператора.
В регионе
4 января 2024 г. 12:37
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов

Прекращение с января показа в Казахстане российских телеканалов, среди которых "Первый канал", связано с экономическими причинами, договор на 2024 год не был заключен из-за задолженности местного оператора.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.

"Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина - это задолженность оператора перед правообладателем", - приводит слова Калашниковой казахстанское издание "Власть".

"В связи с этим мы были вынуждены отключить [трансляцию телеканалов], - сказала Калашникова. - Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали об этом на протяжении года".

Ранее оператор TVCOM - партнер национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" - сообщил, что исключил с января из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ несколько российских телеканалов "в рамках снижения количества каналов с информационной повесткой".

Оператор указал, что по решению руководства компания будет постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Rusiya telekanallarının yayımının dayandırılma səbəbi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi