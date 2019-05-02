В Казахстане обсудят пути защиты подводного культурного наследия Каспия

С 21 по 23 мая в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет первое региональное совещание по охране подводного культурного наследия Каспийского моря. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, представители прикаспийских стран проведут оценку объектов, лежащих на морском дне, а также обсудят пути обеспечения сохранности "подводного царства".

В совещании примут участие национальные эксперты в области подводной археологии, специалисты в области культурного наследия из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международные эксперты, представители министерств культуры и представители ЮНЕСКО.

Эта встреча пройдет в рамках Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия, которая призвана предотвращать разграбление культурных ценностей, а также использование обломков затонувших судов в коммерческих целях. Конвенция предусматривает конфискацию незаконно присвоенного подводного наследия.

Предстоящее совещание в Казахстане даст возможность прикаспийским странам собраться вместе и обсудить вопросы охраны подводного культурного наследия в своих государствах и регионе в целом.