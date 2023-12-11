В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа, пострадало семь человек

В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь челове.

В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь челове.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале издания.

Также сообщается, что двух человек удалось вытащить из-под завалов.