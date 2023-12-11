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В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа, пострадало семь человек

В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа, пострадало семь человек В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь челове.
В регионе
11 декабря 2023 г. 13:51
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа, пострадало семь человек

В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь челове.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале издания.

Также сообщается, что двух человек удалось вытащить из-под завалов.

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Версия на английском языке Building collapses in Kazakhstan due to gas explosion, 7 injured
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda qaz partlayışı nəticəsində bina dağılıb, 7 nəfər yaralanıb

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