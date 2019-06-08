В Казахстане обнародованы расходы на организацию выборов президента

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Около 9,4 млрд тенге (23 млн долларов) были потрачены на организацию выборов президента Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила секретарь ЦИК Казахстана Сабила Мустафина.

"Общий бюджет данной выборной кампании - 9,4 млрд тенге. Это около 23 млн долларов", - сказала она.

В субботу в Казахстане наступил день тишины: запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, впервые за годы независимости страны в них не участвует в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.