В Казахстане объявили о первых двух случаях заболевания коронавирусом

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Министерство здравохранения Казахстана объявил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом объявил министр Елжан Биртанов.

По его словам, заболели два человека, которые приехали на родину из Германии 9 и 12 марта.

По его словам, Оба изолированы в инфекционной больнице в Алма-Ате, один из них до этого сидел дома на карантине. Клинических симптомов ОРВИ у них нет, они чувствуют себя хорошо. Их контакты установлены, это 85 человек, в том числе те, кто летел с ними одним рейсом, 12 из них помещены в карантин.

Ранее президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев запретил госслужащим заграничные командировки, запретил массовые мероприятия, заверил, что запасов продуктов и лекарств в стране достаточно и не нужно устраивать ажиотажный спрос, пообещал помощь тем, кто рискует остаться без работы и кто вынужден сидеть дома с детьми. С 16 марта в стране объявлены внеочередные каникулы в школах. С 8 марта Казахстан ограничил въезд в страну гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана.