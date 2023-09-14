В Казахстане нефтяное месторождение вернули государству по делу олигарха Боранбаева

Нефтяное месторождение и другие активы на сумму более 90 млрд тенге (193 млн долларов) вернули государству в рамках расследования дела казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева.

Нефтяное месторождение и другие активы на сумму более 90 млрд тенге (193 млн долларов) вернули государству в рамках расследования дела казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в четверг сообщило Агентство по финмониторингу (АФМ).

"В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы", - говорится в сообщении АФМ.

Он также перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге (свыше 64 млн долларов).

Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования.

Ранее сообщалось, что Боранбаев, которого задержали и поместили под стражу в марте 2022 года, признал вину по делу о хищении средств при покупке российского газа.

Он является экс-сватом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за сыном Дариги Назарбаевой - Айсултаном, который скончался в августе 2020 года.

С 2016 года Боранбаев входит в топ-15 богатейших людей Казахстана.