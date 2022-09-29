В Казахстане не прекращаются атаки хакеров на местный сегмент интернета

Начавшиеся несколько дней назад хакерские атаки на казахстанские сайты продолжились в четверг.

Начавшиеся несколько дней назад хакерские атаки на казахстанские сайты продолжились в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило казахстанское акционерное общество "Государственная техническая служба".

"АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

На текущий момент технические специалисты службы ведут работы по нейтрализации угроз.

25 сентября пресс-служба компании "Казахтелеком" сообщила о массивной хакерской атаке из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов. Позже в этот же день Государственная техническая служба заявила о масштабных DDoS-атаках на казахстанский сегмент интернета, что привело к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи. По сведениям организации, DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников.