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В Казахстане не хватает 1,4 тыс.врачей для борьбы с COVID-19

В Казахстане не хватает 1,4 тыс.врачей для борьбы с COVID-19 Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в&Казахстане&для борьбы с коронавирусом.
В регионе
9 июля 2020 г. 10:36
В Казахстане не хватает 1,4 тыс.врачей для борьбы с COVID-19

Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният.

Казахстан за минувшие сутки выявил 1 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.

"На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч - врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч - врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1 400, а средних медработников - 1 700", - сказала Гиният на брифинге.

Она отметила, что не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе. По ее словам, незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам.

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