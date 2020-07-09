В Казахстане не хватает 1,4 тыс.врачей для борьбы с COVID-19

Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в&Казахстане&для борьбы с коронавирусом.

Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният.

Казахстан за минувшие сутки выявил 1 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.

"На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч - врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч - врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1 400, а средних медработников - 1 700", - сказала Гиният на брифинге.

Она отметила, что не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе. По ее словам, незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам.