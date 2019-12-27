В Казахстане назвали возможные причины крушения самолета в Алматы

Следствие считает возможными причинами крушения самолета в Алмате техническую неисправность и ошибку пилотов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Отметим, что сегодня утром пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал за пределами аэропорта Алматы.

По данным МВД республики, в 7:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Минздрав Казахстана отмечает, что в результате крушения погибли 12, пострадали 49 человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днём траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.