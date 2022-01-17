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В Казахстане назвали сумму ущерба от беспорядков в Алматы

В Казахстане назвали сумму ущерба от беспорядков в Алматы Сумма ущерба от массовых беспорядков в Алматы составила около 260 млн долларов США, больше всего пострадали непродовольственные магазины.
В регионе
17 января 2022 г. 10:54
В Казахстане назвали сумму ущерба от беспорядков в Алматы

Сумма ущерба от массовых беспорядков в Алматы составила около 260 млн долларов США, больше всего пострадали непродовольственные магазины.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Больше всего в Алматы пострадали непродовольственные магазины - почти 21 млрд тенге, продовольственные - 5,7 млрд тенге, оружейные магазины - 6,4 млрд тенге, ломбарды - 2,9 млрд, объекты общепита - 1,8 млрд тенге", - сказал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения.

По его словам, среди финансовых организаций больше самый крупный ущерб понесли отделения банков и банкоматы.

В комендатуре Алматы рассказали, что всего у участников незаконных акций изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что в результате происшедших в республике беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 представителей силовых структур.

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Версия на английском языке Kazakhstan reveals amount of damage from Almaty riots

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