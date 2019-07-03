В Казахстане назвали причины взрывов на складах боеприпасов

Главная военная прокуратура Казахстана рассматривает в качестве версий взрывов боеприпасов на складах в Арыси Туркестанской области несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов на брифинге.

"Сейчас отрабатываются возможные версии причин происшествия, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности - это может быть короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов, сухостоя, горюче-смазочных материалов, - халатность должностных лиц и иные версии", - рассказал Д.Ержанов.

По его словам, по факту ЧП проводится досудебное расследование по статье о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

На данный момент опрошены более 100 человек. Проведен осмотр мест происшествия, выемки документов, идет работа по восстановлению ущерба.

Отметим, что утром 24 июня на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли.