В Казахстане назвали предварительные причины аварии на шахте в Караганде

Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

"Предварительная версия говорит о том, что на лаве шахты произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", - рассказал Булекпаев.

По его словам, в результате аварии погибли 33 человека, 13 горняков числятся без вести пропавшими. Их поиски продолжаются.