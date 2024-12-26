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В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау

В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау МЧС Казахстана раскрыло имена граждан страны, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского Актау.
В регионе
26 декабря 2024 г. 08:03
В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау

МЧС Казахстана раскрыло имена граждан страны, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского Актау.

Как передает местное бюро Report, соответствующая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС, при крушении воздушного судна погибли:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау;

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г. Алматы, проживала в г. Астана;

Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана;

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.

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Версия на английском языке Kazakhstan reveals citizens' names killed in Aktau plane crash

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