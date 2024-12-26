В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау

МЧС Казахстана раскрыло имена граждан страны, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского Актау.
Как передает местное бюро
Согласно данным МЧС, при крушении воздушного судна погибли:
Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;
Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;
Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау;
Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г. Алматы, проживала в г. Астана;
Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана;
Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.
Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.