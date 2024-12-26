В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау

МЧС Казахстана раскрыло имена граждан страны, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского Актау.

МЧС Казахстана раскрыло имена граждан страны, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского Актау.

Как передает местное бюро Report , соответствующая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС, при крушении воздушного судна погибли:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен;

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау;

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г. Алматы, проживала в г. Астана;

Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана;

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.