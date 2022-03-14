О нас
Аудио новости

В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек.
В регионе
14 марта 2022 г. 09:48
В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный прокурор республики на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента Берик Асылов.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Он пояснил, что "больше всего погибло в Алматы - их 139 человек". "На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53-м погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, два – с ножевыми, три с другими травмами и ожогами", - уточнил генпрокурор.

В других семи регионах страны 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента Комитета национальной безопасности.

"На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, восемь в Алматинской области и один в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах", - сообщил Асылов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Qazaxıstanda yanvar hadisələrində 230 nəfər ölüb"

Самое читаемое

Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi