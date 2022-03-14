В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек.

Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный прокурор республики на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента Берик Асылов.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Он пояснил, что "больше всего погибло в Алматы - их 139 человек". "На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53-м погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, два – с ножевыми, три с другими травмами и ожогами", - уточнил генпрокурор.

В других семи регионах страны 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента Комитета национальной безопасности.

"На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, восемь в Алматинской области и один в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах", - сообщил Асылов.