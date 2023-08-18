В Казахстане нашли тело третьего горняка, погибшего при пожаре в шахте

На шахте "Казахстанская" обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате пожара.

На шахте "Казахстанская" обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание", - говорится в сообщении.

Ранее были найдены тела еще двух горняков.

Сообщалось, что ликвидация пожара осложняется задымленностью и высокой температурой. Это и помешало найти людей вовремя.

"Они пытались найти выход, но потом остались на том месте, в той зоне, куда невозможно было зайти спасателям - температура плюс высокая задымленность. Невозможно было двигаться. Поэтому к ним только вчера вечером к первому человеку прошли и сегодня ночью под утро - ко второму человеку", - сказал ранее первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Отметим, что 17 августа в шахте загорелась конвейерная лента. В момент ЧП под землей находились 227 человек, 222 горняка вывели на поверхность. По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".