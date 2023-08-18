О нас

В Казахстане нашли тело третьего горняка, погибшего при пожаре в шахте

В Казахстане нашли тело третьего горняка, погибшего при пожаре в шахте На шахте "Казахстанская" обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате пожара.
В регионе
18 августа 2023 г. 12:23
В Казахстане нашли тело третьего горняка, погибшего при пожаре в шахте

На шахте "Казахстанская" обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание", - говорится в сообщении.

Ранее были найдены тела еще двух горняков.

Сообщалось, что ликвидация пожара осложняется задымленностью и высокой температурой. Это и помешало найти людей вовремя.

"Они пытались найти выход, но потом остались на том месте, в той зоне, куда невозможно было зайти спасателям - температура плюс высокая задымленность. Невозможно было двигаться. Поэтому к ним только вчера вечером к первому человеку прошли и сегодня ночью под утро - ко второму человеку", - сказал ранее первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Отметим, что 17 августа в шахте загорелась конвейерная лента. В момент ЧП под землей находились 227 человек, 222 горняка вывели на поверхность. По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi