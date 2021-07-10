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В Казахстане намерены запустить завод по производству вакцины от COVID-19

В Казахстане намерены запустить завод по производству вакцины от COVID-19 Власти Казахстана планируют в сентябре запустить новый биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Жамбылской области, где будет налажено производство местной вакцины от коронавируса QazVac.
В регионе
10 июля 2021 г. 10:37
В Казахстане намерены запустить завод по производству вакцины от COVID-19

Власти Казахстана планируют в сентябре запустить новый биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Жамбылской области, где будет налажено производство местной вакцины от коронавируса QazVac.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер республики Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства в субботу.

"Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июля текущего года успешно проведен пробный запуск завода. Выдан сертификат GMP (международные стандарты качества, Good Manufacturing Practice) и лицензия на осуществление фармдеятельности. Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тыс. доз", - рассказал Тугжанов.

Над созданием инактивированной вакцины QazVac трудились ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы.

С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac.

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Версия на английском языке Kazakhstan eyes launching plant for production of vaccines against COVID

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