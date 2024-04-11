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В Казахстане намерены запретить въезд в страну экстремистам и педофилам

В Казахстане намерены запретить въезд в страну экстремистам и педофилам В Казахстане намерены запретить въезд и приобретение гражданства страны иностранцам, ранее осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности не смогут
В регионе
11 апреля 2024 г. 10:39
В Казахстане намерены запретить въезд в страну экстремистам и педофилам

В Казахстане намерены запретить въезд и приобретение гражданства страны иностранцам, ранее осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности не смогут въехать в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, сенат принял в первом чтении поправки в закон о миграции и уголовно-исполнительной системы.

Помимо этого, на законодательном уровне будет упорядочены проверки компаний, использующих иностранную рабочую силу.

При ЧС документы с истекшим сроком действия будут иметь законную силу, если нет возможности их продления или замены.

Если лицо пользуется иностранным паспортом после приема казахстанского гражданства, то его лишают гражданства Казахстана. В действующем законодательстве предусмотрена утрата гражданства республики только за приобретение гражданства иностранного государства.

Кроме того, усложняется процедура получения статуса кандаса (переселенец в Казахстан, этнический казах из-за рубежа - ред.). Если в документах, удостоверяющих личность, не указывается принадлежность к национальности, то решение будет принимать комиссия для рассмотрения вопросов принадлежности к казахской национальности при акиматах.

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