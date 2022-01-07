В Казахстане начато расследование против шести продавцов сжиженного газа

В Казахстане в действиях крупных продавцов сжиженного природного газа обнаружены признаки ценового сговора.

В Казахстане в действиях крупных продавцов сжиженного природного газа обнаружены признаки ценового сговора.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции страны.

"В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора", - уточнили в ведомстве.

Против 6 реализаторов газа начато расследование о заговоре.

"В Казахстане озвучили названия 6 оптовых компаний. <...> Среди них - "КазМунайГаз", "Актобе МунайГаз", "КазгерМунайГаз", "Казахойл Актобе", - уточняется в Telegram.