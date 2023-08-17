В Казахстане на шахте произошел пожар, четверых горняков госпитализировали

Четверых шахтеров из горящей шахты "Казахстанская" госпитализировали.

Четверых шахтеров из горящей шахты "Казахстанская" госпитализировали.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в акимате Карагандинской области.

Всего за медицинской помощью обратились 13 горняков - они жаловались на головную боль и кашель.

Ранее сегодня сообщалось о том, что когда на шахте начался пожар, под землей на глубине 170 метров находились 227 человек. Из них подняли на поверхность 224 шахтера. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться, заверили в акимате.