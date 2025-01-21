В Казахстане на шахте погиб работник

На шахте "Анненская" в Казахстане погиб работник.

На шахте "Анненская" в Казахстане погиб работник.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию подтвердила Группа компаний "Казахмыс".

"В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5-го разряда (1985-го года рождения). Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в компании.