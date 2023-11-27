В Казахстане на руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих

Двое рабочих компании "Казахмыс" погибли на руднике в Жамбылской области Казахстана.

Двое рабочих компании "Казахмыс" погибли на руднике в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала пресс-служба компании.

По ее данным, ЧП произошло 27 ноября на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках, где трудятся порядка 37 тыс. человек.