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В Казахстане на руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих

В Казахстане на руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих Двое рабочих компании "Казахмыс" погибли на руднике в Жамбылской области Казахстана.
В регионе
27 ноября 2023 г. 12:04
В Казахстане на руднике Казахмыса погибли двое рабочих

Двое рабочих компании "Казахмыс" погибли на руднике в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала пресс-служба компании.

По ее данным, ЧП произошло 27 ноября на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках, где трудятся порядка 37 тыс. человек.

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Версия на английском языке 2 workers killed at Kazakhmys mine in Kazakhstan

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