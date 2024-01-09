В Казахстане на озере Караколь нашли 828 погибших лебедей

Более 800 погибших лебедей-шипунов обнаружено к сегодняшнему дню на озере Караколь в Мангистауской области Казахстана.

Более 800 погибших лебедей-шипунов обнаружено к сегодняшнему дню на озере Караколь в Мангистауской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Нуркен Шарбиев.

"Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 828 погибших лебедей", - сказал Шарбиев.

По данным председателя комитета экологического контроля и регулирования министерства Жомарта Алиева, в ходе проведения мониторинговых исследований "выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь", и на основании этих данных инициирована внеплановая проверка отеля Rixos Aktau, который расположен неподалеку от озера.

Ежегодно на берег Каспийского моря прилетают стаи лебедей. Первой стоянкой перелетных птиц является озеро Караколь. Оно является особо охраняемой природной территорией и входит в состав Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения.