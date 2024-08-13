В Казахстане на научные проекты потратили свыше $67 млн, 90% из которых непродуктивны

При финансировании сферы науки в Казахстане бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов. С 2016 года государство потратило около 32 млрд тенге (свыше 67 млн долларов), но 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей

При финансировании сферы науки в Казахстане бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов. С 2016 года государство потратило около 32 млрд тенге (свыше 67 млн долларов), но 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Более того, 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения.

"В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле (не дороже 19 млн тенге, сами выкупают)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обнаружили 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц.

Под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса.

Например, в 2019 году одна из крупных птицефабрик страны получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако 92% денег потратили на приобретение оборудования и материалов.

По результатам анализа министерству науки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций, заявили в Антикоре.