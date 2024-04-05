В Казахстане на границе с Китаем пресекли деятельность шести подпольных казино и притона

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана пресекло деятельность предназначенных для граждан КНР подпольных казино и притона, в котором оказывали интимные услуги, в международном центре торговли на границе с Китаем.

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана пресекло деятельность предназначенных для граждан КНР подпольных казино и притона, в котором оказывали интимные услуги, в международном центре торговли на границе с Китаем.

Как передает Report, об этом cообщает ТАСС.

"Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована департаментом АФМ", - сообщили в агентстве.

По его данным, заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, "а именно только для граждан КНР".

В результате проведенного обыска в четырех коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней, говорится в сообщении.