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В Казахстане на границе с Китаем пресекли деятельность шести подпольных казино и притона

В Казахстане на границе с Китаем пресекли деятельность шести подпольных казино и притона Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана пресекло деятельность предназначенных для граждан КНР подпольных казино и притона, в котором оказывали интимные услуги, в международном центре торговли на границе с Китаем.
В регионе
5 апреля 2024 г. 09:11
В Казахстане на границе с Китаем пресекли деятельность шести подпольных казино и притона

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана пресекло деятельность предназначенных для граждан КНР подпольных казино и притона, в котором оказывали интимные услуги, в международном центре торговли на границе с Китаем.

Как передает Report, об этом cообщает ТАСС.

"Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована департаментом АФМ", - сообщили в агентстве.

По его данным, заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, "а именно только для граждан КНР".

В результате проведенного обыска в четырех коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней, говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Activities of 6 underground casinos and brothel stopped in Kazakhstan on border with China

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