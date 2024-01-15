В Казахстане ликвидирована сеть онлайн-казино, задержаны свыше 400 человек

В результате совместной спецоперации МВД и КНБ Казахстана задержаны свыше 400 человек.

В результате совместной спецоперации МВД и КНБ Казахстана задержаны свыше 400 человек.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Министерство внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидировали крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов", - говорится в сообщении.

К проведению одной из самых масштабных спецопераций привлекли более 3 тыс. сотрудников МВД и КНБ.

"Охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги. Также зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию были доставлены свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане стран ближнего и дальнего зарубежья", - сообщил начальник управления Департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

По всей стране проведены 570 обысков в помещениях и офисах лото-клубов. Изъяты 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге (547,3 тыс. долларов), 55 млн рублей (624 тыс. долларов), 125 тыс. долларов, компьютерная техника и мобильные устройства.

"В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа", - рассказал представитель МВД.