В Казахстане ликвидирована группировка, продававшая персональные данные граждан

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности пресекли деятельность преступной группы, которая занималась нелегальной продажей персональных данных граждан в интернете.

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности пресекли деятельность преступной группы, которая занималась нелегальной продажей персональных данных граждан в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на Polisia.kz, киберпреступники получали доступ к данным из государственных баз и распространяли их через Telegram-каналы, включая передачу информации коллекторам.

В ходе спецоперации были задержаны более 140 человек, включая владельцев компаний и администраторов каналов. Пятеро подозреваемых арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники.

"Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается. МВД продолжит деятельность по пресечению утечки персональных данных и обеспечению цифровой безопасности граждан", - отметил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суюнбай.

Отмечается, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса о неправомерном доступе к информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном распространении электронных ресурсов.