​В Казахстане к 2024 году число госслужащих сократят на четверть

В Казахстане к 2024 году сократят на 25% число государственных служащих и работников национальных компаний.

Как передает Report со сылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана.

"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников", - сказал он.

Он заявил, что "к 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на 25%, то есть на четверть".

Кроме того, глава государства заявил о необходимости изъятия государством сельхозземель, используемых не по назначению.