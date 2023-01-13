В Казахстане из застрявшего в мороз автобуса спасли 30 граждан Узбекистана

Тридцать граждан Узбекистана эвакуировали спасатели Актюбинской области из застрявшего на автобуса, направлявшегося из Краснодара в Сарыагаш.

Тридцать граждан Узбекистана эвакуировали спасатели Актюбинской области из застрявшего на автобуса, направлявшегося из Краснодара в Сарыагаш.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщили в МИД страны.

На 819-м километре дороги Самара-Шымкент в автобусе из-за морозов замерзло топливо.

"Силами спасателей Хромтауского района Актюбинской области все пассажиры - 31 гражданин Узбекистана, доставлены в кемпинг Шерхан в городе Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности автобуса", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.