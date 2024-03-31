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В Казахстане эвакуировали более 11 тыс. человек в связи с паводками

В Казахстане эвакуировали более 11 тыс. человек в связи с паводками Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали более 11 тыс. человек из населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.
В регионе
31 марта 2024 г. 10:57

Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали более 11 тыс. человек из населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода под председательством премьер-министра республики Олжаса Бектенова.

"Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек", - говорится в сообщении.

Ведутся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. "С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами (местными администрациями) созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в том числе водооткачивающие средства, плавательные и воздушные суда", - пояснили в пресс-службе.

Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище.

На восстановительные работы и строительство домов, разрушенных из-за паводков, будут выделены средства из резервов правительства и местных исполнительных органов. "Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - подчеркнул Бектенов.

Согласно данным МЧС Казахстана, из-за масштабных паводков в нескольких районах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

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