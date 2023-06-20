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В Казахстане экс-главу Национального музея приговорили к 8 годам лишения свободы

В Казахстане экс-главу Национального музея приговорили к 8 годам лишения свободы В Казахстане завершился судебный процесс над бывшим главой Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Судья огласил приговор всем фигурантам дела.
В регионе
20 июня 2023 г. 17:16
В Казахстане экс-главу Национального музея приговорили к 8 годам лишения свободы

В Казахстане завершился судебный процесс над бывшим главой Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Судья огласил приговор всем фигурантам дела.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Казахстан, ему назначили 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Мухамедиулы также лишат почетного звания "Заслуженный деятель РК", ордена "Курмет", а также ордена "Парасат".

Его признали виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 28 (организация преступления), и пункта второго части четвертой статьи 189 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере) Уголовного кодекса Казахстана.

Срок Мухамедиулы будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Другим фигурантам дела судом также назначено наказание. Алмаз Нуразхан приговорен к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а также его лишат звания "Ерең еңбегі үшін". Азамат Кошенов также пробудет в заключении 7 лет, ему запрещена деятельность с госзакупками. Айым Садвокасову приговорили к 7 годам лишения свободы.

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