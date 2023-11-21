В Казахстане экс-депутата приговорили к 10 годам заключения за взятку

Экс-депутата мажилиса Казахстана Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам.

Экс-депутата мажилиса Казахстана Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда Астаны.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении экс-вице-министра по факту получения им взятки в особо крупном размере", - указывается в сообщении.

Суд установил, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а позднее - депутатом, с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Аблая Мырзахметова в качестве взятки 115 тыс. долларов и 8,15 млн тенге через посредника.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами", - добавили в пресс-службе.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, отметили в пресс-службе, а подсудимый просил его оправдать.

Суд признал Альтаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 366 (получение взятки в особо крупном размере).

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.