В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

В Казахстане два человека погибли при взрыве на газозаправочной станции

Два человека погибли, 14 пострадали в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Tengri News, об этом сообщают чрезвычайные службы Казахстана.

По информации, на АЗС произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся на три рядом стоящих одноэтажных строения, газозаправочную станцию и двухэтажное здание, расположенное позади.

"Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны", - сообщили в МЧС Казахстана.