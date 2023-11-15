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В Казахстане дети смогут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в ООН

В Казахстане дети смогут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в ООН Мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал проект закона, который будет способствовать повышению уровня защиты прав ребенка.
В регионе
15 ноября 2023 г. 10:39
В Казахстане дети смогут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в ООН

Мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал проект закона, который будет способствовать повышению уровня защиты прав ребенка.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на заседании парламента сказал председатель комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов.

Целью законопроекта является ратификация Факультативного протокола (дополнительное соглашение к Конвенции ООН о правах ребенка) к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятого Генассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.

"В соответствии с протоколом дети, либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка. Комитет рассматривает каждое дело и принимает конкретные рекомендации государствам-участникам", - сказал он.

Законопроект направлен в Сенат.

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