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В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников

В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников.
В регионе
29 сентября 2022 г. 09:49
В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников.

Об этом передает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", - сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, День первого президента – 1 декабря - исключен из списка государственных праздников.

Согласно поправкам закреплено: национальный праздник День республики – 25 октября и государственный праздник День независимости – 16 декабря.

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Версия на английском языке Kazakhstan removes First President's Day from list of public holidays
Версия на азербайджанском языке "Qazaxıstanın Birinci Prezidenti Günü" ləğv edilib

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