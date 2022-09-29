В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников.

Об этом передает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", - сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, День первого президента – 1 декабря - исключен из списка государственных праздников.

Согласно поправкам закреплено: национальный праздник День республики – 25 октября и государственный праздник День независимости – 16 декабря.