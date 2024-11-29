О нас

В Казахстане дан старт строительству завода по выпуску компонентов для ВЭС

В Казахстане дан старт строительству завода по выпуску компонентов для ВЭС Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" и китайская компания SANY Renewable Energy (SANY RE) заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области.
В регионе
29 ноября 2024 г. 15:07
В Казахстане дан старт строительству завода по выпуску компонентов для ВЭС

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" и китайская компания SANY Renewable Energy (SANY RE) заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области.

Об этом сообщает Report со ссыкой на пресс-службу госфонда.

Проект стоимостью 114 млн долларов предусматривает строительство завода, который будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ветряных электростанций (ВЭС). Запуск завода намечен на конец 2025 года.

"Во-первых, будут созданы свыше 300 новых рабочих мест. Во-вторых, это привлечение 114 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. В-третьих, повышение уровня локализации - он составит не менее 30%. Для этого SANY RE планирует дополнительно открывать исследовательский R&D центр", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Ожидается, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые планируется строить в Казахстане.

В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию "Самрук-Қазына" планирует ввести до 2030 года порядка 6ГВт ВИЭ совместно с партнерами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi