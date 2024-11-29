В Казахстане дан старт строительству завода по выпуску компонентов для ВЭС

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" и китайская компания SANY Renewable Energy (SANY RE) заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области.

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" и китайская компания SANY Renewable Energy (SANY RE) заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области.

Об этом сообщает Report со ссыкой на пресс-службу госфонда.

Проект стоимостью 114 млн долларов предусматривает строительство завода, который будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ветряных электростанций (ВЭС). Запуск завода намечен на конец 2025 года.

"Во-первых, будут созданы свыше 300 новых рабочих мест. Во-вторых, это привлечение 114 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. В-третьих, повышение уровня локализации - он составит не менее 30%. Для этого SANY RE планирует дополнительно открывать исследовательский R&D центр", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Ожидается, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые планируется строить в Казахстане.

В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию "Самрук-Қазына" планирует ввести до 2030 года порядка 6ГВт ВИЭ совместно с партнерами.