В Казахстане число жертв коронавируса возросло до 17 человек

Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 17, за минувшие сутки скончался пациент в Алматы. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

В Казахстане подтвержден 1 341 случай коронавируса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

"В городе Алма-Ата зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции. Пациент 1960 года рождения", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что "всего в Казахстане скончались от коронавирусной инфекции 17 человек".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.