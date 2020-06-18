​В Казахстане число жертв COVID-19 достигло 100 человек

Число смертей в результате заражения коронавирусом на территории Казахстана за сутки выросло на 3, всего погибли ровно 100 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные комиссии по нераспространению COVID-19 в стране.

"Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом <...> Зарегистрированы три случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции", — сообщили в ведомстве.

Всего в республике медики зафиксировали более 15,8 тыс. случаев заражения инфекцией. Почти 10 тыс. пациентов излечились от заболевания.