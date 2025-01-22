В Казахстане чиновников осудили за пожар с 14 погибшими сроком до 7 лет

Генеральная прокуратура Казахстана завершила досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных госорганов, не обеспечивших ликвидацию пожара. Чиновники, виновные в крупном пожаре в природном резервате "Семей орманы", который повлек гибел

Генеральная прокуратура Казахстана завершила досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных госорганов, не обеспечивших ликвидацию пожара. Чиновники, виновные в крупном пожаре в природном резервате "Семей орманы", который повлек гибель 14 человек, приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 7 лет.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В частности, уголовное дело в отношении и.о. гендиректора Резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения.

По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд № 2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи Резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ч.2 ст. 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и. о. гендиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по ст. 371 ч.2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Напомним, что в 2023 году произошел крупный пожар в "Семей орманы", во время которого погибли 14 лесников. Площадь возгорания составила 60 тыс. га.