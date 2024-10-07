В Казахстане четверо рабочих погибли в бункере

Четверо рабочих погибли в городе Рудный Костанайской области Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.
Сообщается, что они выполняли работы по очистке бункера глубиной 5 метров.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Причины гибели рабочих пока неизвестны.
Областная прокуратура сообщила, что полиция начала досудебное расследование.