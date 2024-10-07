О нас

В Казахстане четверо рабочих погибли в бункере

В Казахстане четверо рабочих погибли в бункере Четверо рабочих погибли в городе Рудный Костанайской области Казахстана.
В регионе
7 октября 2024 г. 11:43
В Казахстане четверо рабочих погибли в бункере

Четверо рабочих погибли в городе Рудный Костанайской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

Сообщается, что они выполняли работы по очистке бункера глубиной 5 метров.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Причины гибели рабочих пока неизвестны.

Областная прокуратура сообщила, что полиция начала досудебное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda bunkerdə faciə, ölənlər var
Версия на английском языке Four workers found dead in bunker in Kazakhstan

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
4 октября 2024 г. 13:36
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi