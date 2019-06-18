В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов

Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

В Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.

По словам главы МВД, в основном полицейские получили легкие телесные повреждения, но есть "и перелом голени, черепно-мозговые травмы". "Потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями, арматурой, которую использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку", - сказал министр.