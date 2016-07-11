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    В Казахстане бизнесмена обвинили в попытке госпереворота для уплаты долга

    Владелец Шымкентского пивоваренного завода Тохтар Тулешов финансировал акции протеста

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Казахстанский бизнесмен Тохтар Тулешов, которого обвиняют в попытке госпереворота, пошел на этот шаг из-за банковского долга в 200 млн. долларов и страсти к богемному образу жизни. Как  сообщает Report со ссылкой на Kazinform, об этом сегодня заявили спецслужбы Казахстана.

    Владельца Шымкентского пивоваренного завода, одного из крупнейших в Казахстане, в начале июня обвинили в финансировании акций протеста против земельной реформы.

    Как утверждали власти Казахстана, Тулешов еще в декабре 2015 года профинансировал акции протеста, которые весной прошли во многих городах страны. Несанкционированные акции начались в городе Атырау. 

    Сам бизнесмен был задержан силовиками еще в конце января в Шымкенте. При операции было изъято несколько пакетов с оружием. 

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