В Казахстане бизнесмена обвинили в попытке госпереворота для уплаты долга

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Казахстанский бизнесмен Тохтар Тулешов, которого обвиняют в попытке госпереворота, пошел на этот шаг из-за банковского долга в 200 млн. долларов и страсти к богемному образу жизни. Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, об этом сегодня заявили спецслужбы Казахстана.

Владельца Шымкентского пивоваренного завода, одного из крупнейших в Казахстане, в начале июня обвинили в финансировании акций протеста против земельной реформы.

Как утверждали власти Казахстана, Тулешов еще в декабре 2015 года профинансировал акции протеста, которые весной прошли во многих городах страны. Несанкционированные акции начались в городе Атырау.

Сам бизнесмен был задержан силовиками еще в конце января в Шымкенте. При операции было изъято несколько пакетов с оружием.