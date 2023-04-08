В Казахстане автобус без водителя задавил пешеходов, есть погибшие и раненые

В городе Шымкент Казахстана автобус выехал на встречную полосу и устроил ДТП, в котором погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

В городе Шымкент Казахстана автобус выехал на встречную полосу и устроил ДТП, в котором погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в полиции.

Там уточнили, что в момент аварии водителя в автобусе не было.

"8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро", автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице", - рассказали в Департаменте полиции.

По приезду на место следственно-оперативная группа ДП Шымкента, установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе.

В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов, пояснили в ведомстве.