В Казахстане арестовано руководство Единого накопительного пенсионного фонда

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Руководство Единого накопительного пенсионного фонда (АО "ЕНПФ") арестовано в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вынесено постановление о санкционировании меры пресечения в отношении председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Мусы Бахтова", - говорится в заявлении. Сообщается также об аресте председателя наблюдательного совета акционерного общества "Алатау Мунай Алтын" Бахытжана Кенжебаева и директора предприятия "Бузгул Аурум" Азата Найзагарина. Органами досудебного расследования они "подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности". Им предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В декабре 2016 года по требованию Национального банка Казахстана в АО "ЕНПФ" начались проверки по факту покупки фондом пакета облигаций "Бузгул Аурум" на общую сумму 5 млрд. тенге (более 15 миллионов долларов США).