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В Казахстане арестовали чиновника Минспорта по делу о хищении $856 тыс.

В Казахстане арестовали чиновника Минспорта по делу о хищении $856 тыс. В Казахстане арестовали чиновника Министерства туризма и спорта по делу о хищении средств в особо крупном размере.
В регионе
10 февраля 2024 г. 09:41
В Казахстане арестовали чиновника Минспорта по делу о хищении $856 тыс.

В Казахстане арестовали чиновника Министерства туризма и спорта по делу о хищении средств в особо крупном размере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

В частности арестован заместитель руководителя дирекции министерства.

Представители сборной республики ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой.

"Столичным департаментом агентства начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что поставщик также представил фиктивные документы о том, что товары якобы были произведены в Казахстане. В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге (856 тыс. долларов).

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