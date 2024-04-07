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В Казахстане 80 образовательных учреждений из-за паводков работают дистанционно

В Казахстане 80 образовательных учреждений из-за паводков работают дистанционно Восемьдесят образовательных учреждений в Казахстане работают в дистанционном формате из-за ситуации с масштабными паводками.
В регионе
7 апреля 2024 г. 14:44
В Казахстане 80 образовательных учреждений из-за паводков работают дистанционно

Восемьдесят образовательных учреждений в Казахстане работают в дистанционном формате из-за ситуации с масштабными паводками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы.

"Согласно оперативным данным, на сегодня 80 организаций образования продолжают обучение в дистанционном формате, в том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них находятся 7 255 эвакуированных детей", - сказала она.

По ее словам, более 300 педагогов-психологов оказывают помощь детям и пострадавшим гражданам в пунктах временного размещения. Организована активная работа региональных уполномоченных по правам ребенка. "Дети обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, техническими средствами для дистанционного обучения, питанием и одеждой. В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink", - пояснила Амангелдыкызы.

Официальный представитель министерства также отметила, что порядка 20 тыс. работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров.

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