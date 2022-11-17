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В Казахстане 14 грузовых вагонов сошли с рельсов, задержаны пассажирские поезда

В Казахстане 14 грузовых вагонов сошли с рельсов, задержаны пассажирские поезда В Казахстане 7 пассажирских поездов задержано из-за схода 14 грузовых вагонов на участке Караганда-Акадыр.
В регионе
17 ноября 2022 г. 11:58
В Казахстане 14 грузовых вагонов сошли с рельсов, задержаны пассажирские поезда

В Казахстане 7 пассажирских поездов задержано из-за схода 14 грузовых вагонов на участке Караганда-Акадыр.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Пассажиров поездов, задержанных в Карагандинской области, автобусами доставляют до ближайших городов.

"КТЖ совместно с акиматом Карагандинской области организовало передислокацию 516 пассажиров с поездов до городов Караганда, Астана автомобильным транспортом. Привлечено 12 автобусов", – сказали в пресс-службе компании КТЖ.

Сегодня в Карагандинской области 14 грузовых вагонов сошли с рельсов, на участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.

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