В Казахстане 14 человек под видом полицейских получали взятки у предпринимателей

С начала этого года полиция Казахстана задержала 14 своих "коллег", занимавшихся мошенничеством и вымогательством.

С начала этого года полиция Казахстана задержала 14 своих "коллег", занимавшихся мошенничеством и вымогательством.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

"Современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана Куандык Алпыс.

Чаще всего мошенники предоставляли недалеким бизнесменам услуги "крыши". В Шымкенте "полицейские", обещая покровительство, ежемесячно получали до 1,5 млн тенге (3 тыс. долларов).

В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, открыто отобрали у двух горожан 300 тыс. тенге (600 долларов).

В Конаеве двое жителей Алматинской области, представившись оперативниками, вымогали у парня 500 тыс. тенге (1 тыс. долларов).

В ходе оперативных мероприятий подозреваемые арестованы и препровождены в изолятор. Изъяты поддельные служебные удостоверения, документы и мундиры.